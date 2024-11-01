Автор хита "Люди встречаются" Олег Жуков умер в Белоруссии

Фото: belta.by

Композитор Олег Жуков, известный как автор хита "Люди встречаются", скончался на 88-м году жизни 31 октября в Минске. Об этом сообщает агентство "БелТА", ссылаясь на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич.

Музыкант родился 1 января 1937 года в Днепропетровске и начал заниматься песенным творчеством со школьных лет. На счету Жукова свыше 300 песен, написанные для российских и белорусских исполнителей эстрады. Среди его работ такие известные композиции, как "Жизнь играет с нами в прятки", "Мой путь прост", "Не гаснут костры", а также популярная песня "Наташка".

При жизни композитор играл в аккомпанирующем ансамбле Виктора Вуячича "Тоника", а также был сценаристом для теле- и радиопередач, двух фильмов-концертов на белорусском телевидении. Помимо этого, он издал девять дисков, являлся автором гимнов музыкальных фестивалей "Славянский базар", "Золотой шлягер" и конкурса "Телевершина".

