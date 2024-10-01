Скончался народный артист РФ Вячеслав Добрынин

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Скончался народный артист РФ, композитор Вячеслав Добрынин. Об этом Агентству "Москва" сообщил певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко.

По словам артиста, Добрынина не стало час назад. Композитор ушел из жизни в возрасте 78 лет.

По информации СМИ, он умер в одной из московских клиник, куда несколько дней назад поступил с инсультом.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года. В детстве он носил фамилию матери Антонов, но в начале карьеры композитор взял в качестве псевдонима фамилию Добрынин, так как на эстраде уже набирал популярность Юрий Антонов.

Эстрадный певец и автор около тысячи песен начинал карьеру как композитор, а позже стал исполнять свои песни. Среди самых известных его песен "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "Колдовское озеро", "Ах, какая женщина", "Прощай, от всех вокзалов поезда…", "Ты разбила мне сердце", "Напиши мне письмо", "Ни минуты покоя", "Все, что в жизни есть у меня" и другие.

Добрынин является лауреатом премий "Золотой граммофон", "Песня года" и "Овация". В 1990 году фирма "Мелодия" вручила Добрынину "Золотой диск" за пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро". В 1990 году артист создал группу "Доктор Шлягер".