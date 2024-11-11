Скончался основатель ансамбля "Барокко" Игорь Попков

Фото: vk.com/Ярославский художественный музей

В возрасте 88 лет ушел из жизни основатель ансамбля "Барокко" Игорь Попков, его не стало 10 ноября. О смерти выдающегося деятеля сообщается в телеграм-канале Ярославского художественного музея.

Более 50 лет Попков творчески сотрудничал с этим культурным учреждением.

"Маэстро высочайшего уровня. Скрипач-виртуоз. Музыкант-исследователь. Глубокий знаток русской и мировой культуры, музыкальных стилей, национальных школ, искусства и жизни композиторов. Многие музыкальные открытия состоялись именно благодаря таланту Попкова", – говорится в публикации.

Представители музея назвали случившееся невосполнимой утратой, они также обратились со словами сочувствия к родным и близким Попкова.

Советский и российский скрипач родился 11 июля 1936 года. Он был признан народным артистом РСФСР.

Музыкальное образование Попков получил в Московской консерватории. Музыкант собрал знаменитый ансамбль "Барокко" в 1968 году, все это время он был его бессменным руководителем.

