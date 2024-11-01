Актриса Татьяна Иванова умерла в возрасте 77 лет

Фото: mosobldrama.ru

Скончалась заслуженная артистка России Татьяна Иванова, сообщается в телеграм-канале Московского областного театра драмы и комедии.

Актриса ушла из жизни 28 октября в возрасте 77 лет. 1 ноября ее похоронили.

Иванова родилась 22 декабря 1946 года. Она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ в 1970 году, затем служила в Тбилисском театре имени Грибоедова.

С 1972 года стала актрисой Ногинского театра, известного сейчас как Московский областной театр драмы и комедии. Иванову наградили званием заслуженной артистки РФ в 2004 году.