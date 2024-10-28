Умер актер из фильма "Майор Гром" Михаил Демчук

Фото: kino-teatr.ru

Актер дубляжа, сериалов и кино Михаил Демчук скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на сайт "Кино-Театр.ру".

Мужчины не стало 16 октября, но причина гибели не уточняется.

Демчук родился в 1984 году. С 2017 года стал активно сниматься в кинофильмах. Кроме "Майор Гром" успел принять участие в фильмах "Карамора", "Тур с Иванушками", а также в сериалах "Конец света" и "Полярный-2".

