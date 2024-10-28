РИА Новости: актер из "Глухаря" Юрий Пономаренко найден мертвым в Москве

Фото: кадр из фильма "Глухарь"; режиссер – Тимур Алпатов; Гузэль Киреева; Вячеслав Каминский; производство – DIXI Медиа

Актер театра и кино Юрий Пономаренко найден мертвым в квартире в Высоковольтном проезде на северо-востоке Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"По предварительной информации, смерть не носит криминального характера", – добавил собеседник издания.

Уточняется, что у мужчины 1975 года рождения нашли травму затылка. По информации ТАСС, Пономаренко упал, ударился головой и в результате потерял много крови. Обстановка в квартире при этом не нарушена.

По факту смерти актера проводится проверка, добавили в правоохранительных органах.

Пономаренко известен своими ролями во множестве российских сериалов, включая "Склифосовский", "Глухарь", "Карпов" и другие.