Умер скрипач-виртуоз Алексей Дулькевич

Фото: sinagoga.jeps.ru

Заслуженный артист РФ, скрипач-виртуоз, вокалист Алексей Дулькевич умер на 72-ом году жизни. Об этом сообщается в группе продюсерского центра "Ночное такси" в соцсети "ВКонтакте".

В центре отметили, что музыкант многие годы работал на студии в составе коллектива "Братья Жемчужные". В последнее время артист издавал альбомы, которые становились раритетными для коллекционеров и ценителей цыганских романсов, жанровой музыки.

Также, как уточняется, в скором времени выйдет альбом автора-исполнителя Павла Берденникова "Навстречу солнцу", в который войдет песня "Цыганская", посвященная Дулькевичу.

"Интеллигентный, неунывающий… Легендой он стал при жизни… Царствие Небесное... Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Дулькевич родился 26 марта 1953 года в Ленинграде в семье петербургских цыганских артистов. С 1972 года он выступал в роли танцора и скрипача в Государственном ансамбле цыган при Ленконцерте.

В начале 80-х музыкант начал сотрудничать с Николаем Резановым и Александром Розенбаум. В 1983 году он заочно окончил Институт культуры имени Крупской по специальности дирижер-хормейстер. В начале 90-х скрипач создал дуэт "Цыганский романс", который гастролировал в США, Германии, Скандинавии и других странах. С 1994 года Дулькевич начал работать на студии "Ночное Такси".

