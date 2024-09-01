Умер народный артист России Алексей Кудинович

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Народный артист РФ Алексей Кудинович умер на 74-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Малого театра.

В театре актера назвали уникальным и одним из тех одаренных артистов, чьи роли никогда не становились второстепенными по уровню исполнения.

"Выражаем соболезнования родными и близким Алексея Сергеевича. Глубоко скорбим вместе с ними. О времени и месте прощания сообщим позже", – говорится в сообщении.

Кудинович родился в 1951 году. После окончания Высшего театрального училища имени Щепкина его позвали в труппу Государственного академического Малого театра. В кино актер начал сниматься с первой половины 1970-х годов. Он принял участие в более чем 20 проектах: "Горе от ума", "Оптимистическая трагедия", "Король Лир", "Печники", "Привет с фронта", "Спецгруппа", "Берег его жизни" и другие.

Артист известен по ролям Мерлюша в "Таинственном ящике" Петра Каратыгина, Ферапонта в "Трех сестрах" Антона Чехова, купца Восмибратова в "Лесе" Александра Островского, Акима во "Власти тьмы" Льва Толстого и многим другим.

