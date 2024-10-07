У Мадонны умер еще один брат

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Умер младший брат певицы Мадонны Кристофер Чикконе, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он ушел из жизни 5 октября в возрасте 64 лет. У него был диагностирован рак. По данным СМИ, долгое время у певицы были разногласия с братом, однако после известия о диагнозе они смогли помириться.

Чикконе был художником, танцором и дизайнером. Он оказал большую поддержку Мадонне в начале ее карьеры: снимался в ее клипах, работал арт-директором на мировом туре Blond Ambition и возглавлял тур The Girlie Show.

В феврале умер один из старших братьев Мадонны – Энтони. Смерть наступила из-за дыхательной недостаточности и рака горла. В конце сентября не стало мачехи певицы – 81-летней Джоанв Чикконе. Она также скончалась от рака.