ТАСС: народный артист России Владислав Верестников умер на 78-м году жизни

Фото: vk.com/МГИМ им А.Г. Шнитке

Народный артист России, оперный певец Владислав Верестников ушел из жизни в возрасте 77 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России.

Причиной его смерти стала тяжелая продолжительная болезнь, уточнил собеседник агентства.

Владислав Верестников родился 4 января 1947 года в Харькове. Там же он окончил Харьковский институт радиоэлектроники, а в 1976 году завершил обучение на вокальном отделении Харьковского института искусств.

Уже в следующем году артиста приняли в стажерскую группу Большого театра, а в 1978 году он стал членом основной труппы. После этого Верестников работал под наставничеством Пантелеймона Норцова и Павла Лисициана.

Во время службы в Большом театре артист исполнил более 30 партий в операх русских и зарубежных композиторов. Кроме того, Верестников неоднократно выезжал на настроли в США, Японию, Италию, Францию, Данию, Голландию, Германию, Грецию, Турцию и на Кипр.

В 2005 году вокальная кафедра Московского государственного института музыки имени А. Шнитке пригласила его преподавать сольное пение. Спустя год Верестников также был преглашен на место преподавателя в Центр оперного пения Галины Вишневской.

