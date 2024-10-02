Актер из фильма "Сволочи" Алексей Облаков умер на 42-м году жизни

Фото: vk.com/Алексей Облаков

Актер из фильма "Сволочи" Алексей Облаков умер в возрасте 41 года. Соответствующая информация появилась на странице артиста в соцсети "ВКонтакте".

О причинах и обстоятельствах смерти сведения отсутствуют. Актер ушел из жизни за месяц до своего 42-летия.

Облаков родился в 1982 году в Москве. Дебютировал в кино он в 2006 году, когда исполнил роль в драме "Сволочи". Актер также снимался в фильмах "Боец. Рождение легенды", "Молодая гвардия", "СОБР" и других. Помимо этого, Облаков работал каскадером в кинокартине "Неверность", сериалах "Молодая гвардия" и "Тайны дворцовых переворотов".