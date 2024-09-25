Умер актер Роман Мадянов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет. О его смерти сообщила в телеграм-канале актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

"Какой же ты восхитительный артист. Я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного!" – написала она.

Стриженова также прикрепила к своей публикации видео, которое сделала во время рыбалки с Мадяновым. На размещенных кадрах видно, как артист получает кубок.

Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. В 1984 году он окончил Российский институт театрального искусства. После был зачислен в штат Московского театра имени Владимира Маяковского, где еще студентом играл у Андрея Гончарова в сказке "Иван-царевич" (1983). В общей сложности он проработал в театре больше 20 лет и сыграл немало ярких ролей, в том числе в спектаклях "Леди Макбет Мценского уезда" и "Беседы с Сократом".

В кино Мадянов дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского". Актер известен многим по ролям в фильмах "Левиафан", а также по сериалам "Домашний арест" и "Солдаты". Всего он сыграл в свыше 200 кинокартинах.

Кроме того, Мадянов является заслуженным артистом России (1995), обладателем премий "Золотой орел" (2007, 2014) и лауреатом премии "Ника" (2008, 2009, 2011, 2014).

