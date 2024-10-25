Режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин умер в 71 год

Фото: kinoshkola.org

Режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин умер на 72-м году жизни, передает сообщество Высшей школы режиссеров и сценаристов, где деятель культуры преподавал в соцсети "ВКонтакте".

О смерти режиссера стало известно 24 октября, однако, что стало ее причиной, не уточняется.

"Непросто дается понимание, что профессионалы старой гвардии кинематографистов покидают нас", – написали студенты, преподаватели и администрация школы.

Москвитин родился в Пятигорске 25 июня 1953 года. Образование режиссера он получил в Ленинградском театральном институте, а после работал над такими сериалами, как "Агент национальной безопасности", "Литейный" и "Дорожный патруль".