22 октября, 15:15Общество
Телеведущий Андрей Егоршев умер на 60-м году жизни
Фото: vk.com/Алекс Магин
Российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на публикацию его супруги Марии в соцсетях.
В своем посте она попрощалась с супругом и поблагодарила за то, что он был в ее жизни. Причину смерти Егоршева она не указала.
Телеведущий родился 26 сентября 1965 года в подмосковном Жуковском. Он учился на мехфаке МИИГА, однако не окончил его. После службы в армии поступил на факультет журналистики в МГУ и выпустился оттуда в 1993 году.
В 1990-е годы он вел телевизионную программу "Пресс-экспресс", а также сотрудничал с программой "Неделя" на ТВЦ. Помимо этого, он вел пресс-обзор на различных радиостанциях.