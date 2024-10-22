Телеведущий Андрей Егоршев умер на 60-м году жизни

Фото: vk.com/Алекс Магин

Российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на публикацию его супруги Марии в соцсетях.

В своем посте она попрощалась с супругом и поблагодарила за то, что он был в ее жизни. Причину смерти Егоршева она не указала.

Телеведущий родился 26 сентября 1965 года в подмосковном Жуковском. Он учился на мехфаке МИИГА, однако не окончил его. После службы в армии поступил на факультет журналистики в МГУ и выпустился оттуда в 1993 году.

В 1990-е годы он вел телевизионную программу "Пресс-экспресс", а также сотрудничал с программой "Неделя" на ТВЦ. Помимо этого, он вел пресс-обзор на различных радиостанциях.