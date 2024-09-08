Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в пресс-службе КВН.

О причинах и других подробностях его смерти пока не сообщается.

"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. Масляков стал символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить", – сказано в сообщении.

Информацию о смерти отца подтвердил ТАСС Александр Масляков – младший.

Масляков, который с 1964 года вел программу "КВН", является обладателем большого количества наград, в том числе он был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", а также был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств России".

В 2002 году Маслякову вручили премию ТЭФИ за вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, в 2006 году телеведущий основал творческое объединение "АМиК".

