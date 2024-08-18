Умер подаривший голос Гомеру Симпсону актер дубляжа Борис Быстров

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Советский и российский актер дубляжа, чей голос звучит во многих голливудских фильмах, народный артист РФ Борис Быстров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра имени М. Н. Ермоловой.

Также информацию, которая изначально появилось в телеграм-канале "Кинопоиск | Индустрия" подтвердила его супруга, заслуженная артистка России Ирина Савина. В пресс-службе уточнили, что прощание с артистом состоится в здании театра, где Быстров служил с 1968 года. Дата и время будут объявлены позже.

Быстров озвучил персонажей более 400 фильмов, сериалов и мультфильмов. Так, его можно было узнать по кинокартинам "Интерстеллар", "Иллюзия обмана" и "Темный рыцарь", а также услышать его голос в роли императора Палпатина в "Звездных войнах".

В анимационных фильмах он наиболее известен по озвучке Гомера Симпсона и второстепенных персонажей "Симпсонов", попугая Яго в "Алладине" и Богомола в "Кунг-фу панде". Также Быстров снялся в 35 фильмах, в том числе сыграв Алладина в "Волшебной лампе Алладина" и следователя в "ТАСС уполномочен заявить".

