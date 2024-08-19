Умер американский телеведущий Фил Донахью

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Знаменитый американский телеведущий Фил Донахью скончался в возрасте 88 лет, сообщает The Washington Post.

Ведущий умер у себя дома на Манхэттене 18 августа, добавили журналисты. Представитель семьи, публицист Сьюзи Аронс, также подтвердила смерть Донахью, но не назвала конкретную причину.

Он родился 21 декабря 1935 года в американском Кливленде, штат Огайо. Считается, что благодаря ему в 1960-е годы в США возник такой новый жанр телепрограммы, как ток-шоу.

Донахью был известен тем, что проводил телемосты СССР–США и совместную программу с Владимиром Познером.

