Умерла диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Аза Лихитченко

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из ведущих программы "Время" Аза Лихитченко ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Первого канала.

"Печальная новость. Не стало Азы Лихитченко. Безупречный образ на экране – сдержанная, уверенная, открытая", – отмечается в сообщении.

Диктор рассказывала зрителям о главных событиях страны и смогла завоевать всенародную любовь. Как подчеркнул телеканал, Лихитченко с детства хотела стать актрисой и пришла на кастинг из любопытства. Однако телевидение захватило ее на долгие годы.

Лихитченко родилась в 1937 году в Москве. В 1959 году окончила Школу-студию МХАТ. Ее однокурсниками были Владимир Высоцкий, Валентин Никулин и Георгий Епифанцев. В 1960 года она заняла должность сотрудника Гостелерадио СССР. А в 1968 году, когда появилась программа "Время", стала одной из ведущих.

Советский диктор была удостоена ордена Дружбы за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.

