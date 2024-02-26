Умер народный артист России Эрнст Романов

Фото: ТАСС/Игорь Акимов

Народный артист России Эрнст Романов умер в возрасте 87 лет. Об этом сказано на сайте Санкт-Петербургского Театра имени Андрея Миронова.

Актер скончался 25 февраля. Представители театра выразили искренние соболезнования жене Романова Лейли Киракосян, а также его детям и внукам.

Место и дата прощания с актером, как и причина смерти, пока не оглашаются.

Романов известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила", а также по съемкам в фильме "Собака на сене". Среди других его работ – "Монолог", "Красная палатка", "Жизнь Клима Самгина", "Звезда пленительного счастья", "На всю оставшуюся жизнь", "Крах инженера Гарина", "Без семьи", "Прошу слова".

В 1980 году Романов получил Государственную премию СССР за роль в фильме "Вкус хлеба".

В последний, 136-й раз артист сыграл на сцене театра имени Андрея Миронова 26 января 2024 года в спектакле "Вишневый сад".

