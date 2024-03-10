10 марта, 20:18Культура
Телеведущая Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова умерла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Телеведущая ушла из жизни 10 марта в возрасте 84 лет, всего через 3 дня после своего дня рождения.
Светлана Моргунова с 1961 года была диктором Центрального телевидения СССР. Также она была соведущей программ "Голубой огонек" и "Утренняя почта".