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10 марта, 20:18

Культура

Телеведущая Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова умерла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Телеведущая ушла из жизни 10 марта в возрасте 84 лет, всего через 3 дня после своего дня рождения.

Светлана Моргунова с 1961 года была диктором Центрального телевидения СССР. Также она была соведущей программ "Голубой огонек" и "Утренняя почта".

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