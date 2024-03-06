Умер режиссер Римас Туминас

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Советский и литовский театральный режиссер, бывший худрук Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об пишет ТАСС со ссылкой на директора культурного учреждения Кирилла Крока.

"Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас", – сказал он.

По словам Крока, культурный деятель умер после тяжелой болезни.

Римас Туминас родился 20 января 1952 года. До 1974-го он учился в Литовской консерватории, а в 1978-м стал выпускником режиссерского факультета Российского института театрального искусства. В 2007 году стал художественным руководителем Московского театра имени Евгения Вахтангова, в 2022-м он покинул этот пост.

С 2014-го Туминас болел раком легких.