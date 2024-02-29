Актриса сериала "Деффчонки" Дарья Вилкова-Гончарова умерла в 53 года

Фото: vk.com/АУ Содружество домов культуры

Актриса Дарья Вилкова-Гончарова, известная по сериалу "Деффчонки", ушла из жизни в возрасте 53 лет. Об этом подмосковное "Содружество домов культуры" сообщило на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Ушла из жизни Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова – сотрудник Автономного учреждения "Содружество домов культуры", руководитель театральной студии, актриса, театральный продюсер", – говорится в сообщении.

Прощание с ней состоится 1 марта в 11:00 в соборе Вознесения Господня в Звенигороде.

Дарья Вилкова-Гончарова родилась 15 октября 1970 года. Она обучалась в Высшем театральном училище имени Щукина в 1994 году. Женщина является матерью актрисы Таисии Вилковой.