22 октября, 21:11Общество
Основатель библиотеки Flibusta Stiver умер
Фото: 123RF/nathamag11
Основатель бесплатной онлайн-библиотеки Flibusta (заблокирована Роскомнадзором в связи с неудалением информации, нарушающей авторские права) Stiver ушел из жизни с помощью эвтаназии в Германии. Сообщение с новостью появилось вечером 22 октября на сайте библиотеки.
Дозу препарата Stiver получил в воскресенье, 20 октября. Сообщение на сайте должно было появиться, если план основателя библиотеки сработает. Сборы на помощь Stiver будут остановлены.
В конце сентября создатель сообщил, что врачи обнаружили у него рак. Stiver поблагодарил своих читателей за время, проведенное вместе.