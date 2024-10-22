Основатель библиотеки Flibusta Stiver умер

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Основатель бесплатной онлайн-библиотеки Flibusta (заблокирована Роскомнадзором в связи с неудалением информации, нарушающей авторские права) Stiver ушел из жизни с помощью эвтаназии в Германии. Сообщение с новостью появилось вечером 22 октября на сайте библиотеки.

Дозу препарата Stiver получил в воскресенье, 20 октября. Сообщение на сайте должно было появиться, если план основателя библиотеки сработает. Сборы на помощь Stiver будут остановлены.

В конце сентября создатель сообщил, что врачи обнаружили у него рак. Stiver поблагодарил своих читателей за время, проведенное вместе.