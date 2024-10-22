NBC News: врачи диагностировали у продюсера Вайнштейна редкую форму рака

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У американского кинопродюсера Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака, передает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Вайнштейн болен хроническим миелолейкозом. Сейчас продюсер проходит лечение в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке.

В начале сентября Вайнштейна экстренно госпитализировали после того, как он почувствовал боли в груди. До этого он также попал в больницу в Нью-Йорке для лечения диабета, высокого давления, спинального стеноза, жидкости в сердце и легких. Кроме того, у продюсера был положительный результат теста на COVID-19, он заболел двусторонней пневмонией.

Вайнштейна обвиняли в харрасменте несколько десятков женщин. По данным СМИ, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис, обещая карьерное продвижение. Более 80 женщин, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальму Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера.

В 2020 году суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии. Присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения из пяти – в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

В апреле этого года высший суд штата Нью-Йорк отменил приговор Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения. Инстанция постановила, что судебный процесс в 2020 году прошел с "вопиющими" нарушениями. В частности, было недопустимо позволить женщинам давать показания по обвинениям, не касающимся дела.