ABC: продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали для операции на сердце

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Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был экстренно госпитализирован в Нью-Йорке для проведения операции на сердце. Об этом сообщает ABC News.

По информации издания, Вайнштейна госпитилизировали после того, как он почувствовал боли в груди. Представители продюсера уточнили, что ему уже провели операцию в больничном отделении тюрьмы "Бельвью", однако не стали раскрывать другие подробности.

Журналисты отметили, что на этой неделе в Нью-Йорке запланировано очередное судебное заседание, где Вайнштейну должны предъявить новые обвинения в сексуальных преступлениях.

В июле Вайнштейна также госпитализировали в больницу в Нью-Йорке для лечения диабета, высокого давления, спинального стеноза, жидкости в сердце и легких. Кроме того, у продюсера был положительный результат теста на COVID-19, он заболел двусторонней пневмонией.

Харви Вайнштейна обвиняли в харрасменте несколько десятков женщин. По данным местных СМИ, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис, обещая карьерное продвижение. Более 80 женщин, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальму Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера.

В 2020 году суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии. Присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения из пяти – в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Тем не менее в апреле этого года высший суд штата Нью-Йорк отменил приговор Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения. Инстанция постановила, что судебный процесс в 2020 году прошел с "вопиющими" нарушениями. В частности, было недопустимо позволить женщинам давать показания по обвинениям, не касающимся дела.