Disney отменил экранизацию "Истории с кладбищем" Геймана на фоне обвинений в насилии

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Студия Disney приостановила экранизацию книги "История с кладбищем" Нила Геймана на фоне обвинения писателя в сексуализированном насилии, пишет Deadline.

До объявления соответствующего решения производство экранизации находилось в разработке, при этом актерский состав еще не успели назначить. Однако были известны имена режиссера и сценариста – ими стали Марк Форстер и Дэвид Мейджи соответственно.

Фантастический роман "История с кладбищем" был опубликован в 2008 году. Главным героем книги стал мальчик Никто Оуэнс, которого после убийства его родителей таинственным человеком принимает на воспитание семья призраков со старого кладбища. Книга получила премию "Хьюго", "медаль Ньюбери", а также премию "Локус" за лучший роман.

Сообщения об обвинениях появились в начале июля 2024 года. Претензии к Гейману предъявили две женщины. Первая заявительница, 23-летняя Скарлетт, утверждает, что писатель изнасиловал ее спустя пару часов после их первой встречи в феврале 2022 года.

Вторая возможная потерпевшая рассказала, что впервые встретила писателя в 18 лет и была его фанаткой. Спустя два года он совершил над ней противоправные действия без ее согласия.

Сам писатель категорически отрицает обвинения и утверждает, что их интимная связь была по обоюдному согласию. Полиция Новой Зеландии продолжает расследование, в том числе опрашивает свидетелей и изучает личную переписку вероятных пострадавших.