Продюсер Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

Фото: ТАСС/Mark Lennihan/AP

Кинопродюсер Вайнштейн приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии, сообщает Reuters.

В феврале жюри присяжных признало его виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти. По двум наиболее серьезным пунктам Вайнштейна оправдали.

В октябре 2017 года в The New York Times опубликовали материал, в котором рассказывалось, что Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании The Weinstein Company, обещая карьерное продвижение.

Более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера.

Вайнштейн свою вину отрицает. Тем не менее он публично извинился, пообещав исправиться. Совет директоров The Weinstein Company уволил его, а позже объявил компанию банкротом.

В Голливуде также установили "золотую" статую продюсера на "диване для кастинга".

Вайнштейн продюсировал фильмы "Английский пациент" (1996), "Умница Уилл Хантинг" (1997), "Влюбленный Шекспир" (1998), "Правила виноделов" (1999), "Другие" (2001), трилогию "Властелин колец", "Банды Нью-Йорка" (2002), "Холодная гора" (2003), "Авиатор" (2004), "Фаренгейт 9/11" (2004), "Волшебная страна" (2004), "Город Грехов" (2005), "Король говорит!" (2010) и "Артист" (2011).

Также он участвовал в выпуске лент Квентина Тарантино "Убить Билла" (2004), "Бесславные ублюдки" (2009), "Джанго освобожденный" (2012) и "Омерзительная восьмерка" (2015).

Вайнштейн награжден Орденом Британской империи и Орденом Почетного легиона. После истории с обвинениями в Англии и Франции встал вопрос о лишении продюсера этих наград.

Вайнштейн перестал быть членом американской Академии кинематографических искусств и наук, членом Гильдии продюсеров и гильдии режиссеров Америки, его исключили из Британского института кино и Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).