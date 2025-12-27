Фото: ТАСС/АР/Evgeniy Maloletka (Кирилл Буданов включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) признал необходимость переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Переговорный процесс нужен и без этого не обойдется, он необходим", – указал Буданов.

По его словам, февраль 2026 года может стать наиболее благоприятным периодом в переговорном процессе. Он указал, что это связано не только с характером военной активности, но и с отопительным сезоном, а также рядом других условий.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков указывал, что приближение к урегулированию конфликта на Украине стало ощутимым. В это же время он указывал, что Украина и ее союзники из Европы, которые не стремятся к достижению мира, возобновили действия по срыву урегулирования конфликта на Украине.

