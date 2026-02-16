В Госдуме предложили запретить продажу ошейников с электрошоком

Фото: depositphotos/smartbobert

Группа депутатов от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направила обращение министру промышленности и торговли России Антону Алиханову предложение запретить производство и продажу электрошоковых ошейников для животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В обращении отмечено, что ответственность за жестокое обращение с животными наступает уже после причинения вреда, при этом устройства для болевого воздействия находятся в свободном обороте.

Парламентарии предложили внести изменения в законодательство и установить запрет на производство, ввоз и продажу устройств, воздействующих на животных электрическим током, а также предусмотреть административную ответственность за их реализацию в КоАП РФ.

По мнению авторов инициативы, такие меры позволят снизить риски жестокого обращения с животными и усилить защиту их благополучия в соответствии с принципами гуманности, закрепленными в российском законодательстве.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением ввести в стране обязательное чипирование домашних животных. Инициатива появилась из-за участившихся случаев нападения собак на людей.

