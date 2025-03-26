В СК РФ предложили ввести обязательное чипирование домашних животных

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В России необходимо ввести обязательное чипирование домашних животных. С соответствующим предложением выступил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Инициатива появилась на фоне роста случаев нападений собак на людей. По данным следователей, число таких нападений в России выросло с 78 случаев в 2022 году до 408 в 2024-м.

"Председателем <…> предложен ряд инициатив, реализация которых способна преломить ситуацию, связанную с агрессией животных в отношении людей", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме чипирования, в число предложений входит установление повышенных требований к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных и занимающимся их разведением в коммерческих целях.

Бастрыкин также выступил за исключение возможности возвращения бездомных животных из программы "отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск" в места их обитания, переформатирование системы мест содержания безнадзорных животных и усиление контроля за деятельностью уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков.

Кроме того, в России могут запретить детям и пьяным выгуливать опасные породы собак. По словам депутата Госдумы Александра Спиридонова, количество собак, представленных в списке потенциально опасных, крайне ограниченно.

Также в РФ может появиться реестр владельцев опасных домашних животных. Отмечается, что перед приобретением потенциально опасной собаки россиян могут обязать сдавать особый экзамен по правилам выгула и воспитания.