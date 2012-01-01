Эксперт Дмитриев: вместо эвтаназии бездомных собак надо стерилизовать

Рассмотрение законопроекта, допускающего умерщвление бездомных животных, отложили на неопределенный срок. Документ, который создали на фоне нападения бродячих собак на детей, вызвал острую дискуссию. В чем причина споров и есть ли более гуманные методы обращения с животными, разбиралась Москва 24.

Жаркие споры

О защите россиян от бездомных животных заговорили в Госдуме после серии нападений собак на детей. В результате группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам материнства и детства Ниной Останиной разработала законопроект и внесла его в базу данных нижней палаты парламента в конце февраля. В частности, авторы предложили дать регионам полномочия устанавливать максимальные сроки содержания зверей без хозяев в приютах, по истечении которых их будут умерщвлять гуманным способом.

Рассмотреть законопроект в первом чтении должны были 19 марта, однако процедуру перенесли на неопределенный срок. В разговоре с "Ведомостями" Останина объяснила это тем, что правительство пока не дало официального заключения на документ. Госдума уже попросила кабмин направить свои предложения по этой проблеме. Также депутаты указали в документе на имя Михаила Мишустина, что правительство не исполняет поручения президента по вопросам обращения с животными, в том числе безнадзорными.

В то же время глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил на заседании 13 марта, что законопроект получил отрицательное заключение, так как противоречит конституции. На это указывает решение Конституционного суда РФ, что умерщвление должно быть исключительной мерой, а эвтаназия допустима, только если конкретное животное агрессивно или совершило нападение.

Против выступили и в комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. По словам члена комитета Ольги Епифановой, общественная безопасность всегда в приоритете, однако точечное регулирование не даст желаемого эффекта.

"Без комплексного подхода к решению проблемы, без единой для всех системы регистрации собак, без контроля за разведением, без требований обязательной стерилизации животных, не подлежащих разведению, мы не сможем минимизировать число несчастных случаев", – подчеркнула Епифанова.

Есть ли альтернативы?

Убрать беспризорных животных с городских улиц необходимо в целях безопасности населения, однако эвтаназия не решит эту проблему. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразил президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.

"Основу поголовья бездомных животных составляют выброшенные домашние. И начинать нужно с того, чтобы остановить их приток на улицу. Для этого необходимо ввести чипирование домашних животных на законодательном уровне. Таким образом, мы сможем повысить меру ответственности хозяев", – заявил эксперт.





Кирилл Дмитриев президент Национальной ассоциации зооиндустрии Чип позволит быстро и просто найти владельца. Если животное потерялось, то его вернут, а если его целенаправленно выбросили – такого хозяина накажут.

К снижению популяции приведет и более качественная процедура ОСВВ (отлов–стерилизация–вакцинация–выпуск) на местах. По словам Дмитриева, чтобы ощутить сокращение численности собак на улицах, стерилизовать нужно минимум 90% особей.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, в свою очередь, направил в кабмин предложение усилить контроль за разведением собак. Это поможет как регулировать прирост бездомных животных, так и сократить количество несчастных случаев с их участием, отметил депутат в своем телеграм-канале.





Владимир Бурматов депутат Госдумы Есть "разведенцы", которые держат десятки животных в однокомнатных квартирах, плодят их на продажу, выкидывают нераспроданный помет на улицу, подделывают "родословные" и реализуют свой приплод с болезнями и инвалидностью, не платя никаких налогов. Чем заканчивается? Трагедией.

Также парламентарий призвал ужесточить наказание за самовыгул питомцев. Если никто из-за этого не пострадал, штрафы могут увеличить до 50 тысяч рублей. В настоящее время он составляет максимум 3 тысячи для физлиц и 30 для юрлиц. Если же в результате человек скончался, Бурматов предложил ввести наказание до трех лет лишения свободы.

