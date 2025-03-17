"Известия": в ГД внесут законопроект об ответственности хозяев животных за смерть человека

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В России могут начать привлекать к уголовной ответственности владельцев домашних животных, если по их вине человек случайно погибнет в результате нападения питомца. Соответствующий законопроект уже подготовили для внесения в Госдуму, сообщает газета "Известия".

Проект группы депутатов во главе с первым зампредом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым дополнит статью 109 УК РФ частью 4, которая получит название "Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными".

Инициатива предполагает, что максимальное наказание составит три года лишения свободы. Кроме того, нарушителя могут наказать принудительными работами на три года с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенными видами деятельности.

"Считаю, что эта новая норма будет иметь большое превентивное значение для владельцев домашних животных, которые зачастую не наказываются должным образом, отделываясь уплатой штрафов", – рассказал Бурматов.

Парламентарий утверждает, что с появлением нового положения в законодательстве владельцы питомцев будут осознавать ответственность и реальный срок, который они могут получить за преступление.

Законопроект уже поддержала Российская гильдия кинологов. Президент организации Николай Захаров отметил, что чаще всего в нападении собак виноваты хозяева, которые не смогли воспитать питомца, либо государство и общество, если собака бездомная.

"Государству необходимо вести образовательную и просветительскую работу, чтобы люди понимали, какую ответственность они берут на себя, когда заводят животных, а также когда, не задумываясь о безопасности окружающих, выпускают их без присмотра", – подчеркнул эксперт.

В свою очередь, вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев заявил, что допускающие небезопасный выгул питомцев владельцы должны нести ответственность. По его словам, в России есть все необходимые меры для этого.

Горячев обратил внимание, что в отношении владельцев животных возбуждаются уголовные дела, но наказания по ним не являются серьезными. Сами владельцы не принимают мер, которые могли бы обезопасить окружающих, так как не чувствуют, что за их действиями могут прийти последствия, добавил глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

"Поэтому если будет специальная норма с отдельным наказанием, то это станет хорошей дисциплинирующей и профилактической мерой", – уточнил он.

Согласно данным Роспотребнадзора, в прошлом году в России 237 тысяч человек обратились к медикам после укусов собак. При этом Госдума ежегодно принимает новые законы, направленные на усиление контроля как за домашними, так и за бездомными животными. Однако, по мнению самих депутатов, этих мер пока недостаточно.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о защите людей от бездомных животных. Авторы инициативы считают, что меры должны защитить людей от их нападений. В частности, регионам могут разрешить самим определять предельный срок для содержания животных в приюте, по истечении которого будет применяться умерщвление.

При этом спикер ГД Вячеслав Володин раскритиковал парламентариев, которые выступили против инициативы. Он отметил, что этим депутатам стоит задуматься о ценности человеческой жизни.