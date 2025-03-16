Сенатор Клишас предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

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Введение уголовной ответственности для хозяев за самовыгул собак позволит защитить жизни людей. Соответствующее предложение озвучил в своем телеграм-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Сенатор также подчеркнул, что ответственность в случае нападения животных всегда несут люди. Именно

поэтому нужно ужесточить ответственность за самовыгул, отметил он.

Ранее в Госдуму был также внесен законопроект о защите людей от бездомных животных. По задумке авторов документа, эти меры должны защитить людей от их нападений. В частности, регионам могут разрешить самим определять предельный срок для содержания животных в приюте, по истечении которого будет применяться умерщвление.

Позже спикер ГД Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, выступивших против этой инициативы. Он подчеркнул, что им стоит задуматься о ценности человеческой жизни. Парламентарий также обратил внимание, что против этого документа, среди прочих, выступают и те, кто является сторонником возвращения смертной казни.