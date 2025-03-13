Комитет Совфеда не поддержал проект об умерщвлении животных в приютах

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Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству не поддержал законопроект, предусматривающий возможность умерщвления животных, которые содержатся в приютах. Об этом сообщает ТАСС.

Первый зампред комитета Артем Шейкин объяснил, что подобные меры противоречат положениям Конституции России и закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной 28 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что его планируется рассмотреть в первом чтении 18 марта.

Депутаты предполагали, что этот законопроект позволит защитить людей от нападения бездомных животных. В частности, регионам могут разрешить самим определять предельный срок для содержания животных в приюте, по истечении которого будет применяться умерщвление. Сейчас такие меры используются лишь в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.

