В Госдуме разработали законопроект об учете домашних животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) направили на отзыв в правительство России законопроект, который предлагает ввести маркировку и учет домашних животных. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Соавторами проекта стали лидер СРЗП Сергей Миронов и первый зампред фракции Дмитрий Гусев. В пояснительной записке сказано, что система маркировки и учета поможет идентифицировать питомцев и определять их владельцев. Маркировать животных можно будет при помощи меток на теле, ошейников, бирок, колец или микрочипов. Кроме того, учет будет вестись через уже существующую систему ФГИС "ВетИС".

Также депутаты направили на отзыв в кабмин еще один законопроект – о повышении административных штрафов за нарушение норм об ответственном обращении с животными. В случае принятия закона физлицам будет грозить от 3 000 до 30 000 рублей штрафа вместо 1 500 и 10 000 рублей соответственно.

В это же время за жестокое обращение с животным предлагают наказывать до 30 тысяч рублей, а за нарушения закона, повлекшие вред здоровью или жизни граждан, могут штрафовать до 50 тысяч рублей.



В беседе с журналистами Миронов подчеркнул, что 80% бездомных животных когда-то были домашними, но потерялись или были выброшены на улицу. Разрешение регионам умерщвлять бездомных питомцев снизило число обращений за медпомощью после нападений собак лишь на 0,9%, пожаловался депутат.

"Владельцы должны отвечать за животных – за домашних и тех, кого они превратили в бездомных. Наши поправки послужат профилактике безнадзорности четвероногих. Мы стремимся гуманными превентивными мерами снизить число бездомных собак на улицах. И защитить наших граждан, наших детей от нападений агрессивных стай", – отметил лидер СРЗП.

Гусев, в свою очередь, подчеркнул, что люди не должны бояться за свою жизнь и жизнь близких, тогда как бездомные животные являются результатом безответственности. По его словам, реестр будет бесплатным.

"Никто же не спорит, что машину нужно ставить на учет. Поэтому купил собаку – зарегистрируй. Продал или подарил – сообщи. Умерла, пропала, украли – уведоми. Все просто", – сказал парламентарий.

Подобный подход поддерживают как волонтеры, так и зоозащитники с владельцами питомников, заключил Гусев.

Ранее депутаты вынесли на рассмотрение законопроект о защите людей от бездомных животных, но он столкнулся с критикой ряда парламентариев. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов задуматься о ценности человеческой жизни. Он отмечал, что до начала рассмотрения проекта практически каждый день собаки загрызали детей.

