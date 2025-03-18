ГД указала на неисполнение кабмином поручений Путина в части обращения с животными

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Госдума отметила неисполнение российским правительством поручений Владимира Путина по вопросу обращения с животными, в том числе безнадзорными. Соответствующий проект обращения ГД к премьер-министру Михаилу Мишустину был опубликован в электронной базе Думы.

На рассмотрение палаты парламента данный документ внес думский комитет по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды.

В целях обеспечения безопасности и соблюдения прав, а также законных интересов граждан при обращении с животными ГД попросила представить позицию кабмина по текущей ситуации и предложения по решению указанных проблем.

В начале февраля российский президент поручил правительству и регионам к 1 июля выделить социальным некоммерческим организациям участки для возведения приютов для животных.

Кроме того, Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки для создания и работы таких учреждений и при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство.

До 1 апреля кабмину также нужно сформировать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными.