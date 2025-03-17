Депутат ГД Бурматов предложил правительству вводить требования к разведению животных

Фото: 123RF/halfpoint

В России могут установить требования к разведению животных и условиям их содержания. Соответствующий законопроект в кабмин направил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, передает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу указывается, что правительство РФ сможет устанавливать требования к маркированию животных и порядку реализации их потомства.

По мнению парламентария, отсутствие данных мер в настоящее время имеет серьезные деструктивные последствия. Это выражается в бесконтрольном коммерческом разведении животных, в том числе в непригодных условиях.

"Достоянием СМИ регулярно становятся факты содержания в антисанитарных условиях в квартирах и частных домах десятков животных, которых бесконтрольно разводят в коммерческих целях, что, с одной стороны, является жестоким обращением с животными, а с другой – представляет собой проблему для других жильцов, вынужденных мириться с таким соседством", – говорится в документе.

Бурматов подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует эффективного регулирования данной сферы.

Кроме того, парламентарий выступил за ужесточение наказания для владельцев агрессивных собак. В беседе с радио КП Бурматов призвал многократно повысить штрафы, а также сажать хозяев животных в тюрьму, если нападение на человека привело к смерти.

По словам депутата, нынешний размер штрафов не пугает владельцев собак, а действующая статья УК РФ о причинении смерти по неосторожности работает не на полную силу, так как в подобных случаях виновные отделываются лишь штрафом и условным наказанием. Также депутат выступил за увеличение штрафа за самовыгул собак до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут начать привлекать к уголовной ответственности владельцев домашних животных, если по их вине человек случайно погибнет от нападения питомца. Инициатива предполагает, что максимальное наказание составит три года лишения свободы.

До этого в Госдуму внесли законопроект о защите людей от бездомных животных. В частности, регионам могут разрешить самим определять предельный срок для содержания животных в приюте, по истечении которого будет применяться умерщвление.