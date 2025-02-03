03 февраля, 17:34Политика
Путин поручил выделить земли под строительство приютов для животных
Фото: depositphotos/apid
Владимир Путин поручил правительству и регионам к 1 июля выделить социальным некоммерческим организациям участки для строительства приютов для животных. Документ опубликован на сайте Кремля.
Кроме того, президент поручил разработать дополнительные меры поддержки для создания и функционирования таких приютов и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство.
Также кабмину необходимо до 1 апреля сформировать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными.
"Сформировать <…> центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными (в том числе домашними) в целях их защиты, в задачи которого будут входить обобщение и распространение лучших практик в этой сфере, подготовка предложений по совершенствованию законодательства РФ и правоприменительной практики в этой сфере, а также обеспечить деятельность указанного центра", – говорится в перечне поручений.
В 2024 году москвичи забрали из городских приютов столицы почти 1,7 тысячи домашних животных. В общей сложности с 2015 года хозяев обрели свыше 24,6 тысячи собак и почти 7 тысяч кошек, которые жили в 13 московских приютах.
Все животные, которые содержатся в приютах Москвы, стерилизованы, привиты и полностью готовы к передаче новым хозяевам.
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