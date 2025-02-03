Путин поручил выделить земли под строительство приютов для животных

Фото: depositphotos/apid

Владимир Путин поручил правительству и регионам к 1 июля выделить социальным некоммерческим организациям участки для строительства приютов для животных. Документ опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил разработать дополнительные меры поддержки для создания и функционирования таких приютов и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство.

Также кабмину необходимо до 1 апреля сформировать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными.

"Сформировать <…> центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными (в том числе домашними) в целях их защиты, в задачи которого будут входить обобщение и распространение лучших практик в этой сфере, подготовка предложений по совершенствованию законодательства РФ и правоприменительной практики в этой сфере, а также обеспечить деятельность указанного центра", – говорится в перечне поручений.

В 2024 году москвичи забрали из городских приютов столицы почти 1,7 тысячи домашних животных. В общей сложности с 2015 года хозяев обрели свыше 24,6 тысячи собак и почти 7 тысяч кошек, которые жили в 13 московских приютах.

Все животные, которые содержатся в приютах Москвы, стерилизованы, привиты и полностью готовы к передаче новым хозяевам.