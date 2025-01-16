Брошенный в электричке Сергиев Посад – Москва той-терьер обрел новых хозяев

Той-терьера, которого бросили в электричке Сергиев Посад – Москва, нашли и приютили. В настоящий момент питомец осваивается на новом месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтерский чат.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах распространились сообщения о том, что той-терьера оставили в поезде с пакетом пеленок и кормом. Волонтеры утверждали, что собаку нашли в электричке № 6215, которая следовала из Сергиева Посада в Москву 11 января в районе 09:00. Животное оставалось в поезде до момента его прибытия на конечную станцию. После этого собака пропала.

Волонтеры продолжали контактировать в специальном чате, координируя поиски животного, на протяжении нескольких дней. Участие в этом процессе принимали более 1,6 тысячи человек.

"Девочки и мальчики. Не переживайте, тоя приютили, с ним все хорошо. Осваивается на новом месте", – написал в чате один из волонтеров Денис, прикрепив к своему сообщению видеозапись, на кадрах которой пенсионерка держит в руках собаку, укутанную в розовый плед.

Денис также отметил, что новые хозяева и волонтеры залечивают животному раны. Он добавил, что ранее за питомцем плохо ухаживали.

Ранее сотрудники аэропорта Кольцово Екатеринбурга спасли кошку, которую бросили хозяева. Пассажиры отдали питомца в переноске незнакомцу в здании аэровокзального комплекса. Однако он просто бросил ее в кусты возле подземного перехода. Это заметила сотрудница терминала деловой авиации и унесла животное обратно в аэропорт.