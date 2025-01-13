Найденный на борту самолета детеныш гориллы спасен в Турции

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Пятимесячный детеныш гориллы, которого нашли в грузовом отсеке на борту самолета Turkish Airlines, был спасен и направлен в местный зоопарк. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел месяц назад на борту самолета, который летел из Нигерии в Таиланд транзитом через Стамбул. Животное нашли в коробке в грузовом отсеке воздушного судна. Затем детеныша гориллы направили в стамбульский зоопарк.

Спустя несколько недель животное набрало вес и сейчас постепенно восстанавливается после инцидента. Местные жители уже выбрали имя маленькой горилле – Зейтин (Оливка).

"Когда он только появился, он был очень застенчивым, он оставался там, где мы его оставили. Сейчас у него нет этой застенчивости. Он играет в игры сам по себе", – рассказал ветеринар Гульфем Эсмен.

Региональный директор департамента охраны природы и национальных парков Стамбула Фахреттин Улу выразил надежду на то, что животное вернут в естественную среду обитания. Однако он счел важным, чтобы там была создана безопасная среда для детеныша гориллы.

Западная и восточная гориллы, которые проживают в отдаленных лесах и горах Центральной Африки, классифицируются Международным союзом охраны природы как находящиеся под угрозой исчезновения.

Ранее в Англии неравнодушная пара взяла под опеку слепую утку по кличке Джеральдина. По данным СМИ, у животного обнаружили признаки катаракты и ухудшения общего состояния.

Кроме того, утка страдала от постоянных нападений со стороны других уток, что заметили местные жители, кормившие ее на пруду. Они же и обратились в благотворительную организацию.

