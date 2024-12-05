Independent: в Англии слепую утку, над которой издевались другие птицы, взяли под опеку

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В Англии неравнодушная пара взяла под опеку слепую утку по кличке Джеральдина, над которой издевались сородичи. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Independent.

По информации издания, у Джеральдины обнаружили признаки катаракты и ухудшения общего состояния. Кроме того, она страдала от постоянных нападений со стороны других уток, что заметили местные жители, кормившие ее на пруду. Они же и обратились в благотворительную организацию.

После того как Джеральдину привезли в приют, двое неравнодушных волонтеров приняли решение взять ее под свою опеку. Отмечается, что в новом доме утке обеспечат все необходимые условия – корм и отсутствие конкуренции.

Помимо этого, спасенную утку в скором времени ожидает ветеринарный осмотр для определения ее состояния и необходимости лечения.

Ранее стало известно об американской паре, которая отдала все накопленные на свадьбу деньги на лечение бездомной собаки. Дилан Маккей и его невеста Эмили Робертс увидели в соцсетях сообщение о сбитой собаке, которая лежит у обочины. Пара поехала на место и обнаружила раненого пса, которому срочно требовалась помощь.

В ветеринарной клинике сообщили, что у собаки нет микрочипа, поэтому платить за лечение придется им самим. Пара согласилась, хотя они в этот момент готовились к свадьбе. В итоге на лечение собаки ушло около 7 000 долларов – весь бюджет на торжество.