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19 января, 11:18

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Волонтеры отловили "Хатико", который три недели ждал хозяина на льду в Приморье

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Активисты отловили собаку, которая третью неделю сидела на льду реки Партизанской в Приморье в ожидании своего хозяина, сообщает РИА Новости.

По словам волонтера Анны Бутенко, пес почти все время сидел на одном месте в районе моста в сторону поселка Врангель в Находке. Животное смотрело в одну сторону, а в будку, которую привезли волонтеры, заходить не захотело.

Бутенко предположила, что собаку бросили. Она рассказала, что активисты опрашивали местных рыбаков, проверяли версию, что это собака пастухов, однако достоверно установить ничего не удалось. В результате они вызвали специалиста из службы платного отлова.

Накануне пса отловить не удалось, так как он был закормлен рыбаками и не подходил к приманке. Утром 19 января специалист поймал собаку и уже нашел с ней общий язык. Пока животное поместят на временную передержку, а дальше уже будут искать хозяев.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае собака породы той-терьер в течение трех дней сторожила тело умершей хозяйки. До этого говорилось, что в Дивногорске ведутся поиски 72-летней женщины. Позже волонтерам удалось найти тело пропавшей.

Оказалось, что той-терьер погибшей три дня сторожил хозяйку на морозе. Собака все эти дни не была привязана, но продолжала оставаться около хозяйки. Добровольцы передали пса дочери погибшей.

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