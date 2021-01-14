Собака три дня сторожила тело погибшей хозяйки под Красноярском

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

В Красноярском крае собака породы той-терьер в течение трех дней сторожила тело умершей хозяйки. Об этом РИА Новости сообщила представитель общественной организации "Поиск пропавших детей – Красноярск" Оксана Василишина.

До этого в соцсетях организации говорилось, что в Дивногорске ведутся поиски 72-летней женщины. 12 января волонтерам удалось найти тело пропавшей.

"Той-терьер погибшей в Дивногорске женщины три дня сторожил хозяйку на морозе. Морозы ночами стояли 30-градусные", – уточнила Василишина.

По ее словам, собака все эти дни не была привязана, но продолжала оставаться около хозяйки. В настоящее время добровольцы передали пса дочери погибшей.

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