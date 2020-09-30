Русский Хатико из Приморья обрел новый дом

Фото: vk.com/vladivostok_prim

Собака, которая две недели ждала бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в Приморском крае, обрела новый дом, сообщает РИА Новости.

Как рассказала местная жительница Елена Никитина, новая хозяйка назвала собаку Верный. Она добавила, что женщина не захотела афишировать свое имя, но пообещала, что никому не отдаст пса, даже если объявится бросивший его хозяин.

Белый пес две недели сидел возле будки на железнодорожной платформе в селе Тигровой Партизанского городского округа Приморья и ждал своего хозяина. 11 сентября его заметила местная жительница, которая каждый день проходит мимо в магазин.

Местные жители прозвали собаку русским Хатико. Они стали подкармливать пса, который со своего места не уходил. Через соцсети для собаки начали искать нового хозяина.

