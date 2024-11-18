В Китае спасли собаку, приходившую на могилу хозяйки два года

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Собака в Китае после смерти хозяйки на протяжении двух лет приходила на ее могилу. Позже ее забрал сотрудник центра помощи бродячим собакам, сообщает издание South China Morning Post.

История о животном из юго-восточной китайской провинции Цзянси заинтересовала интернет-пользователей. Одно из видео, посвященное ей, набрало более 205 тысяч лайков в китайской соцсети Douyin.

По данным издания, видеоблогер и владелец центра помощи для бродячих собак узнал от жителей одной из деревень провинции о животном, которое два года не покидало могилу владелицы. На тот момент здоровье собаки было ухудшено. У нее выявили серьезное кожное заболевание, а одна из лап была повреждена.

Как рассказали местные жители, они уже пытались забрать собаку, однако она возвращалась на могилу хозяйки. При этом блогеру удалось завоевать доверие животного и забрать его в свой центр, где собаке провели лечение. После этого она осталась жить в центре.

Спустя время собака выздоровела, обросла шерстью, и ей дали кличку Чжунбао, что в переводе с китайского означает "верный малыш". Блогер сообщил, что он регулярно привозит собаку на могилу бывшей хозяйки.

Ранее сообщалось, что хозяева золотистого ретривера в китайском Цидуне хотели построить деревенский дом и на время оставили пса у друзей. Однако собака сбежала из городского округа Наньтун и преодолела 100 километров. Животное направлялось по дороге в поисках хозяина. Спустя четыре месяца владельцы собаки узнали, что она пропала без вести. Ретривера удалось найти работникам организации в Цидуне.

