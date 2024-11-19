Пара в США потратила свадебные деньги на лечение бездомной собаки

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Emily Roberts

Пара в США отдала все деньги, наколенные на свадьбу, на лечение бездомной собаки, которую сбила машина. Об этом сообщает Good News Network.

Дилан Маккей и его невеста Эмили Робертс увидели в соцсетях сообщение о сбитой собаке, которая лежит у обочины. Пара поехала на место и обнаружила раненого пса, которому срочно требовалась помощь.

В ветеринарной клинике сообщили, что у собаки нет микрочипа, поэтому платить за лечение придется им самим. Пара согласилась, хотя они в этот момент готовились к свадьбе. В итоге на лечение собаки ушло около 7000 долларов – весь бюджет на торжество.

Однако сами молодые рады, что лечение собаки прошло успешно. Лапу, которую поначалу ветеринары хотели ампутировать, удалось спасти. Сейчас пес идет на поправку.

Ранее сообщалось, что в Китае спасли изможденную собаку, которая два года приходила на могилу бывшей хозяйки. Теперь новый владелец пса ухаживает за ним и приходит на кладбище вместе с питомцем.