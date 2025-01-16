График работы пунктов бесплатной вакцинации от бешенства опубликовали на mos.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный комитет ветеринарии опубликовал график работы пунктов бесплатной вакцинации от бешенства на 2025 год, чтобы жители Москвы могли заранее запланировать эту процедуру. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Информация доступна как на странице комитета на mos.ru, так и на интерактивной карте спецпроекта "Как стать суперхозяином".

Вакцинация домашних животных представляется единственным методом предотвращения распространения бешенства, подчеркнул председатель комитета ветеринарии Алексей Сауткин. Он напомнил, что в Москве проводится масштабная кампания по вакцинации против этого заболевания.

"Бесплатно привить питомцев москвичи могут круглый год – достаточно обратиться в любую из государственных ветклиник столицы. Дополнительно для удобства жителей города работают временные прививочные пункты в шаговой доступности. В 2025 году в Москве откроется более 1800 таких пунктов", – добавил Сауткин.

Благодаря временным пунктам москвичи могут сделать своим питомцам прививку от бешенства рядом с домом, а также быстро и бесплатно. С наступлением теплой погоды в жилых кварталах города и около площадок для выгула будут оборудованы мобильные пункты на базе автомобилей ветслужбы.

Любой желающий может выбрать подходящее время для вакцинации и посетить ближайший к дому временный пункт на странице комитета ветеринарии или интерактивной карте спецпроекта "Как стать суперхозяином".

Госветслужба Москвы напомнила, что перед вакцинацией питомца обязательно нужно подготовить: дать ему глистогонные средства за 10–14 дней до процедуры и обработать от блох. Перед самой прививкой ветеринар также осмотрит животное, поскольку вакцинировать можно лишь здоровых питомцев.

Горожане при необходимости могут провести процедуру и на дому, вызвав специалистов по номеру единого контакт-центра госветслужбы +7 (495) 612⁠-04⁠-25. Звонки принимаются круглосуточно.

Государственные ветеринарные клиники Москвы приняли почти полмиллиона питомцев в 2024 году. По словам Сергея Собянина, в столице работает крупнейшая ветеринарная сеть, в состав которой входят 26 учреждений. Их оснастили современным оборудованием. При этом в каждой из этих клиник работают высококвалифицированные специалисты.

Ранее сообщалось, что за прошлый год москвичи забрали из городских приютов столицы почти 1,7 тысячи домашних животных. При этом в общей сложности с 2015 года хозяев обрели свыше 24,6 тысячи собак и почти 7 тысяч кошек, которые жили в 13 московских приютах.