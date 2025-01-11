Собянин сообщил, что в 2024 году госветклиники приняли почти полмиллиона питомцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Почти полмиллиона питомцев приняли государственные ветеринарные клиники Москвы в 2024 году, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В столице работает крупнейшая ветеринарная сеть, в состав которой входят 26 учреждений. Их оснастили современным оборудованием. При этом в каждой из этих клиник работают высококвалифицированные специалисты.

По итогам прошедшего года властям Москвы удалось сделать ветеринарную помощь еще удобнее и доступнее. В частности, был расширен спектр услуг столичных ветклиник.

Так, почти во всех государственных учреждениях столицы, помимо терапевтов и хирургов, начали работать стоматологи, офтальмологи, кардиологи, специалисты УЗИ- и рентген-диагностики. Вместе с тем был увеличен список клиник, в которых принимают ратологи, герпетологи и орнитологи, что упрощает запись к специалистам по грызунам, рептилиям и птицам.

Кроме того, в двух ветклиниках города стала доступна процедура компьютерной томографии и ее расшифровка. Также в настоящее время в городе продолжается бесплатная вакцинация питомцев от бешенства. Так, по итогам 2024 года в вакцину в Москве получили свыше 448 тысяч домашних животных.

Ранее стало известно, что жители столицы добавили в свои личные кабинеты на портале mos.ru сведения о 400 тысячах животных. Таким образом, пользователи получают доступ ко всем электронным услугам, в том числе к амбулаторной карте питомца в сервисе "Мой питомец".