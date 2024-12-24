Ветеринар Грезина: стеклянные новогодние украшения опасны для домашних животных

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Стеклянные новогодние украшения являются очень опасными для домашних животных. При падении они могут разбиться, а осколки – поранить лапы, предупредила ведущий ветеринарный врач – терапевт-гастроэнтеролог Наталья Грезина в беседе с "Газетой.ру".

Она также не рекомендовала украшать новогоднюю елку настоящими конфетами, особенно на нижнем ярусе веток. По ее словам, животные захотят их попробовать, однако большое количество сахара может вызвать отравление. Лучше всего нарядить ель игрушками из матового пластика, дерева или ткани.

Кроме того, специалист посоветовала ставить дома искусственную елку вместо натуральной, укрепить ее основание и разместить в углу, чтобы снизить риск падения. Также можно оградить ель барьерами от животных или приобрести экземпляр с когтеточкой.

"Призываю владельцев домашних животных не использовать елочный дождик и любую мишуру, которую питомец потенциально может проглотить. Такие украшения могут образовать внутри комок и вызвать непроходимость", – добавила Грезина.

Если животное проглотило мишуру и ее конец торчит из пасти или заднего прохода, не пытайтесь извлечь ее самостоятельно – это может повредить кишечник и вызвать серьезные осложнения, вплоть до летального исхода.

В некоторых домах в канун праздников также ставят ароматические свечи, однако животные с проблемами дыхания могут быть чувствительны к сильным запахам. Эфирные масла и материалы, используемые для изготовления свечей, могут быть токсичными. Если после зажигания свечи питомец уходит из комнаты, у него слезятся глаза, он чихает и ему трудно дышать, это может быть признаком негативной реакции.

"Лучше не оставлять свечи в зоне доступа животных, отказаться от свечей с яркими ароматами, проветривать комнату и, безусловно, не оставлять зажженные свечи и животных без присмотра во избежание ожогов", – подытожила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как привлечь удачу и богатство с помощью новогодней елки. Как отметила эксперт Анастасия Назарова, украшать стоит именно искусственную ель или живую, растущую в горшке. По ее словам, для украшения можно использовать шары с купюрами внутри, игрушки в форме шишек, фрукты и мишуру. Также украшать елку лучше игрушками из стекла или каких-то натуральных материалов.