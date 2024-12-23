ВЦИОМ: более 50% россиян загадывают желание под бой курантов в Новый год

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В России 59% жителей загадывают желание под бой курантов в Новый год. Чаще всего это делают женщины, пишет RT со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Как показали результаты, 47% россиян верят в то, что загаданные под бой курантов желания сбываются. Столько же граждан не верят в это. При этом 39% опрошенных заявили, что желания не загадывают.

Опрос был проведен 7 декабря 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее россиянам рассказали, как привлечь удачу и богатство с помощью новогодней елки. Как отметила эксперт Анастасия Назарова, украшать стоит именно искусственную ель или живую, растущую в горшке. По ее словам, для украшения можно использовать шары с купюрами внутри, игрушки в форме шишек, фрукты и мишуру. Также украшать елку лучше игрушками из стекла или каких-то натуральных материалов.